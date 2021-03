Jéssica Felix Magro ingressará no próximo mês no programa de capacitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu

publicado em 02/03/2021

Aluna já garantiu uma vaga de especialização na Unesp antes de terminar graduação na Unifev (Foto: Divulgação/Unifev)

A aluna do curso de Nutrição da Unifev, Jéssica Felix Magro, antes mesmo de terminar a graduação, já garantiu uma vaga no Programa de Especialização Multiprofissional em Saúde da Criança e do Adolescente, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). A capacitação terá início em março, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.Jéssica, que colará grau pelo Centro Universitário de Votuporanga também no próximo mês, conta que, apesar da profissão de nutricionista possibilitar um campo de atuação abrangente, trabalhar com crianças e adolescentes sempre esteve em pauta.“Foi a partir do terceiro ano da faculdade, durante as aulas relacionadas à gestação, amamentação, nutrição infantil e adolescentes, que decidi que me aprofundaria nesses temas para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)”, destacou.Sobre o seu futuro, a estudante conta que após a conclusão da especialização seu objetivo será contribuir para a melhoria da saúde de mulheres em fase de gestação, crianças e adolescentes. “Quero mostrar o quanto é importante um acompanhamento nutricional desde a gestação e como isso influencia a criança após o nascimento até a sua adolescência”.Para a coordenadora do curso de Nutrição, Profa. Dra. Lidiane Telini, a notícia foi recebida com muita alegria por todo o corpo docente. “Ficamos orgulhosos com a conquista. Sem dúvidas, mostra o comprometimento dela e também dos nossos professores que, a cada aula, inspiram nossos alunos a persistirem em seus sonhos”.