O comércio atenderá das 9h às 17h de segunda a sexta-feira e estará fechado no fim de semana

publicado em 03/03/2021

ACV está orientando os empresários quanto ao atendimento presencial de serviços essenciais e não essenciais (Foto: A Cidade)

Segunda a sexta-feira

Finais de semana: Lockdown

Deliverys permitidos

Atendendo ao novo decreto publicado pela Prefeitura de Votuporanga, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) está orientando os empresários quanto ao atendimento presencial de serviços essenciais e não essenciais. De segunda a sexta-feira, o atendimento do comércio é das 9h às 17h. Nos próximos dois fins de semana, estará fechado.O decreto n° 13.158 foi publicado na terça-feira (2) e entra em vigor na nesta quarta-feira (3). As medidas definidas buscam conter o avanço da Covid-19 na cidade e consequentemente o número de internações, já que a cidade vive a falta de leito na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Elas foram tomadas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, do qual a ACV faz parte.- Suspensas aulas presenciais e atividades em Clubes e Feiras Livres, eventos, convenções e atividades culturais;- Comércio aberto das 9h às 17h;- Academias, restaurantes, salões de beleza, postos e lojas de conveniência com horários reduzidos;- Toque de recolher das 20h às 5h da manhã.- Comércio;- Supermercados;- Salões de beleza e barbearias;- Lojas de conveniência;- Academias;- Exceto postos de combustíveis e farmácias;- Restaurantes e similares;- De segunda a sexta e aos finais de semana até às 23h.