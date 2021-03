A entidade disse ainda que participa ativamente das decisões para conter o avanço do vírus

publicado em 03/03/2021

A Associação disse que desde o início da pandemia, acompanha a situação da Covid-19 na cidade e vem propondo soluções para a manutenção da economia (Foto: A Cidade)

Procurada pelo, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) disse, em nota, que acredita na redução dos casos e internações por Covid-19 com a implantação do toque de recolher decretado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB). A entidade disse ainda que participa ativamente das decisões para conter o avanço do vírus.A Associação disse que desde o início da pandemia, acompanha a situação da Covid-19 na cidade e vem propondo soluções para a manutenção da economia, sem deixar de lado a saúde e o bem coletivo."Agora, o aumento no número de casos e a ocupação das UTIs formam um cenário preocupante. Entendemos que as medidas propostas pelo Poder Público, baseadas em fatores técnicos e científicos, contribuirá para diminuirmos o número de infectados e também de internações", diz a nota.A ACV afirmou ainda que seus associados estão oferecendo toda a segurança necessária para colaboradores e clientes, observando as normas de prevenção."A orientação é que o atendimento permaneça padronizado, de segunda a sexta, das 9h às 17h. Aproveitamos para reforçar a importância de continuarmos respeitando essas regras com atenção redobrada, exigindo o uso de máscara, distanciamento social e higienização correta das mãos. Vamos juntos venceremos mais este momento", conclui.