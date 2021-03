Diretoria da entidade se reuniu com prefeito Jorge Seba (PSDB), que consentiu sobre a liberação do 'take away'

publicado em 10/03/2021

Durante a reunião, o prefeito confirmou que um novo decreto municipal será publicado autorizando a entrega direta ao cliente (Foto: Divulgação/ACV)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA diretoria da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), representada pelo presidente Carlos Eduardo Ramalho Matta, se reuniu na terça-feira (9) com o prefeito Jorge Seba (PSDB) para apresentar as atuais reivindicações do empresariado local. Um dos principais pedidos foi a liberação do sistema take away, em que o próprio cliente pode retirar a compra nos estabelecimentos, desde que sem aglomeração de pessoas.Durante a reunião, o prefeito confirmou que um novo decreto municipal será publicado autorizando a entrega direta ao cliente. A indicação é para que o lojista faça a venda pela internet ou por telefone e o cliente passe, apenas, para retirar a encomenda nas lojas do comércio ou restaurantes, de forma rápida e seguindo o distanciamento. Até o momento, apenas o delivery (entrega a domicílio) estava permitido. O desrespeito a estas regras pode acarretar penalidades.“A Associação Comercial comemora muito a liberação do take away, que é hoje um dos maiores anseios da classe. Sabemos da importância de continuarmos a luta contra a Covid-19, mas a entidade busca sempre manter o diálogo com a Prefeitura para encontrar um equilíbrio e poder ajudar ao empresário que está sofrendo tanto com a crise provocada pela pandemia. Agradecemos muito ao prefeito Jorge Seba pela compreensão”, destacou o presidente Carlinhos Matta.Votuporanga continua enquadrada na Fase Vermelha do Plano São Paulo, portanto com lojas fechadas para atendimento presencial. Durante o encontro, a ACV apresentou todas as medidas preventivas que vêm sendo adotadas pelo setor e que contribuem na prevenção da Covid-19."Nossos lojistas estão controlando o acesso às lojas, disponibilizando álcool em gel e seguindo todas as recomendações. São hábitos já incorporados em nossa rotina", destacou Carlos Eduardo Ramalho Matta.O comércio é um dos principais geradores de emprego e renda da região. No, é possível acompanhar todas as medidas já promovidas pela entidade, com respeito a segurança de todos e manutenção da economia. "Continuaremos buscando alternativas que atendam a este novo normal", finalizou Matta.