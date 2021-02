Em reunião na Prefeitura de Votuporanga com os organizadores da “Votu Solidária", decidiram retomar as atividades

publicado em 19/02/2021

Reunião define a volta da campanha ‘Votu Solidária’, em breve os organizadores vão anunciar a data do retorno (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga e os organizadores da “Votu Solidária” decidiram retomar as ações desenvolvidas pela campanha, após uma reunião nesta sexta-feira (19), no Paço Municipal.O Prefeito Jorge Seba (PSDB) manifestou o apoio pelo retorno da campanha. “Garanti o apoio da Prefeitura e também do Fundo Social, e determinei empenho das secretarias municipais para que trabalhem desde já para viabilizar a ação”, publicou nas redes.“É com grande alegria que anúncio a volta da Votu Solidária em nossa cidade! Sociedade civil, entidades assistenciais e Poder Público, em consenso, definem a volta da VotuSolidária”, disse o vice-prefeito Cabo Valter (MDB), por meio de seu perfil nas redes.Os pedidos para a retomada da campanha se intensificaram nos últimos dias. Diversas pessoas nas redes sociais se manifestaram nesse sentido, assim como vereadores, na última sessão da Câmara Municipal, e o próprio prefeito Jorge Seba, por meio de suas redes sociais.O anúncio foi feito por meio de uma publicação nas redes sociais e em breve os organizadores vão anunciar a data do retorno e uma nova reunião será agendada para definir o início do projeto.No ano passado, a campanha arrecadou e distribuiu mais de 60 toneladas de alimentos para pessoas carentes, no ápice das restrições impostas pela pandemia do coronavírus.