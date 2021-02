Contribuintes que não receberam o carnê em suas casas devem retirar a segunda via no site da Prefeitura ou comparecer pessoalmente na Central de Atendimento, das 9h às 15h

publicado em 09/02/2021

Site da Prefeitura traz aba com segunda via do IPTU de 2021 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Proprietários que possuem residências e terrenos em Votuporanga devem ficar atentos aos vencimentos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) que começam nesta semana, nos dias 12, 14, 16 ou 18, variando de acordo com a localização do imóvel. O valor poderá ser parcelado em até dez vezes ou pago em cota única sem desconto.Contribuintes que não receberam o carnê de 2021, porque não estavam com o endereço atualizado, devem retirá-lo na Central de Atendimento da Prefeitura de Votuporanga, das 9h às 15h, em dias úteis, ou por meio do. Para a retirada, é necessário informar o endereço do imóvel ou apresentar o carnê do ano anterior.A Prefeitura de Votuporanga disponibiliza a segunda via do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU 2020) em seu site. O link está disponível na página inicial, na aba “Links” ou em “Serviços ao Cidadão”. Também é possível acessar a página direta para o serviço O link disponibilizado contribui para que não haja aglomeração de pessoas na Central de Atendimento do Poder Executivo. A orientação, neste momento, é que os munícipes deem preferência para os meios eletrônicos, evitando atendimento presencial.A Central de Atendimento da Secretaria da Administração ainda possui número exclusivo via aplicativo de mensagens para a prestação de serviços, sendo o (17) 99754-6916, e ainda o e-mail atendimento@votuporanga.sp.gov.br, além do telefone (17) 3405-9700, ramal 9714.Por meio do WhatsApp, a Prefeitura consegue enviar e receber documentos, comprovantes de pagamento, solicitações a serem protocoladas, boletos, carnês de IPTU e informações gerais.