Ação teve início neste mês e seguirá até dezembro, com distribuição de kits contendo preservativos, gel lubrificante e panfletos

publicado em 12/02/2021

Campanha busca conscientizar sobre o uso de preservativos para combater HIV e IST (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga iniciou, nesta semana, uma campanha permanente de conscientização sobre o uso de preservativos com o objetivo de se combater o HIV e IST (Infecção Sexualmente Transmissível).Os públicos a serem atingidos na campanha são pessoas em vulnerabilidade social como, por exemplo, as que estão em situação de rua, LGBT+, egressos do sistema prisional, dependentes químicos, entre outros, além da população em geral.O secretário Emerson Pereira explicou que a campanha seguirá até dezembro com a proposta de trabalhar a redução de danos, ou seja, propor reflexão sobre reduzir estatísticas de pessoas contaminadas."É importante levar conscientização a todo público, pois é um direito de todos saberem que existem métodos para evitar doenças sexualmente transmissíveis, já que a taxa de contaminação ainda é alta", disse.A equipe estará em entidades, órgãos públicos, além de realizar abordagens com profissionais do sexo, população LGBT+, pessoas em situação de rua, entre outros, distribuindo kits contendo preservativos, géis lubrificantes e panfletos.A campanha acontece em parceria com a Secretaria da Saúde, que disponibilizou os materiais.