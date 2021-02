Prefeito esteve em São Paulo na segunda-feira (22) e tratou de programas nas áreas esportiva, cultural e econômica

publicado em 23/02/2021

No encontro, Seba solicitou que Votuporanga seja atendida pelo Programa Atleta do Futuro, do SESI-SP (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba (PSDB) se reuniu, nesta segunda-feira (22), em São Paulo, com o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf, para discutir projetos e parcerias para Votuporanga. O encontro contou com a presença dos diretores regionais da Fiesp, Liszt Abdala e Ricardo Zaccarelli, e do assessor de gabinete, José Antônio Tatai.No encontro, Seba solicitou que Votuporanga seja atendida pelo Programa Atleta do Futuro, do SESI-SP, que promove formação e cultura esportiva gratuitamente para crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos. “É um projeto muito interessante, que promove a relação dos jovens com o esporte, contribuindo para o desenvolvimento pessoal deles”, afirmou.O prefeito também tratou de eventos culturais, após o fim da pandemia no País. Neste sentido, tem feito contatos com esferas governamentais e organizações sociais e pediu ao SESI-SP que Votuporanga receba o Circuito Cultural Estadual da instituição. A mostra cultural itinerante percorre todas as regiões do Estado e conta com espetáculos de teatro, dança, circo e música.“Ainda não é momento de promover eventos públicos. Mas já estamos nos antecipando, pensando no pós-pandemia, para que Votuporanga possa respirar cultura, como assumimos o compromisso no nosso programa de governo”, disse o prefeito. Skaf se comprometeu a colocar a cidade na rota do Circuito Cultural do SESI-SP.Outra ação discutida foi o Hackaton, da Fiesp, um evento que reúne programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para criarem iniciativas voltadas para três categorias; consumidor final, cadeia produtiva e social.