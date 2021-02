O hospital votuporanguense, que já salvou mais de 966 vidas desde o início da pandemia, perdeu três pacientes em um só dia

publicado em 15/02/2021

As informações são do Informe Diário de atendimentos do hospital

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Santa Casa de Votuporanga perdeu, em um só dia, três pacientes que estavam internados na ala isolada para pacientes com coronavírus. A confirmação das mortes se deu por meio do Informe Diário de Atendimentos do hospital, divulgado no fim da tarde desta segunda-feira (15).

De acordo com o informativo, entre as 17h de domingo (14) e as 17h desta segunda-feira, dois pacientes das cidades da região que são atendidas na Santa Casa e um de Votuporanga faleceram em decorrência de complicações da doença. No mesmo período, uma pessoa que estava internada no mesmo setor recebeu alta médica.

UTI