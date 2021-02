Instituição conta com mais seis vagas para pacientes graves da doença, auxiliando na alta demanda de atendimentos

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Santa Casa de Votuporanga, abre mais seis leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) destinados ao atendimento de pacientes graves com Covid-19 nesta segunda-feira (1º).Diante do colapso que os hospitais se encontram, a Santa Casa precisou organizar uma nova escala entre os profissionais para atender esta demanda. Com esta medida, a Instituição possui agora 20 leitos de UTI para tratamento de coronavírus.O médico intensivista, Dr. Lucas Amaral, conta que com o aumento dos novos casos de Covid-19, a Instituição precisou se readequar."A reabertura destes novos leitos vem para atendermos os pacientes que chegam em Votuporanga e acabam sendo transferidos por conta de superlotação. Sabemos que esse deslocamento gera muita angústia para a família e dependem também do estado de cada assistido. Com estas novas vagas, esperamos suprir essa demanda”, frisou.Ele pediu para que a população continue com as medidas de prevenção da doença. “Mesmo com a vacina, que ainda não chegou para todos, é fundamental seguirmos com os cuidados, evitando aglomeração, utilizando máscara e higienizando as mãos. Nossa equipe ainda está extremamente reduzida, porém conseguimos redirecionar a escala para este momento", disse.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana agradece o empenho de todos profissionais da saúde e médicos que trabalham diariamente para atender quem precisa. "Nossos colaboradores têm um papel fundamental de salvar vidas e, por isso, devemos continuar fazendo a nossa parte nesta luta contra o coronavírus. Todos podem ajudar, cumprindo as normas de prevenção e, assim, evitar a disseminação do vírus", contou.