publicado em 18/02/2021

O programa prioriza a castração de fêmeas caninas e felinas, sem deixar de atender também os animais machos (Foto: Reprodução/Pixabay)

O CPVA (Centro de Proteção da Vida Animal) da Prefeitura de Votuporanga informa que abrirá inscrições para castração gratuita de cães e gatos na próxima semana, entre os dias 22 e 24 de fevereiro. A iniciativa visa atender pessoas de baixa renda. As castrações terão início no dia 15 de março.O programa prioriza a castração de fêmeas caninas e felinas, sem deixar de atender também os animais machos. O tutor ou responsável interessado em castrar seu animal deve atender aos critérios do programa: ter renda mensal familiar de até dois salários mínimos ou estar cadastrado em algum programa social.Interessados deverão entrar em contato com o CPVA exclusivamente por telefone através do número 3405-9700, ramal 9828, das 9h às 15h.Após a inscrição, os interessados deverão procurar o órgão, mediante agendamento, para preencher um cadastro com informações básicas do tutor e dos animais que serão castrados como nome, espécie, raça, cor, idade, porte e vacinação.O programa de castração tem por objetivo o controle populacional e, por meio dele, o combate ao abandono e aos maus-tratos.O CPVA solicita que todas as pessoas que possuam animais evitem crias indesejadas até que seja possível realizar a castração. Essa medida pode ser adotada por meio de separação das fêmeas e machos ou por meios contraceptivos, desde que indicado por médico veterinário.Portanto, para que esse controle populacional seja eficiente, é fundamental o apoio de toda a população.