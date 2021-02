Medidas de apoio aos estabelecimentos comerciais visam aliviar os custos para empresas que estão sofrendo com os efeitos da pandemia

publicado em 25/02/2021

Decreto também coloca que empresários poderão quitar as dívidas de forma parcelada, em até 12 vezes sem juros e sem multa (Foto: A Cidade)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm decreto publicado nesta quinta-feira (25) suspende o corte de água em Votuporanga, para as categorias comerciais até o dia 30 de março. Assinado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), ele também prevê a prorrogação de tributos e também empresários poderão quitar as dívidas de forma parcelada, em até 12 vezes sem juros e sem multa.As medidas estabelecem apoio ao comércio como o varejista, bares e restaurantes, que estão pensando em aliviar estes custos para empresas da cidade que estão sofrendo com os efeitos da pandemia e medidas sanitárias, previstas pelo Plano SP.“É um momento difícil para todos. A saúde tem que ser preservada, mas temos também de apoiar os comerciantes. É por isso que a Saev, uma autarquia municipal, vai suspender o corte de água para não prejudicar aqueles empresários que não puderam honrar com o pagamento de suas contas, por algum motivo, e no momento de acertar os débitos também poderão parcelar”, disse o prefeito.A medida de ajuda, também anunciada pela Administração Municipal é a prorrogação do pagamento do Issqn (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) e de taxas municipais, como a de fiscalização de localidade e instalação e de fiscalização de funcionamento.O projeto de lei foi encaminhado para a Câmara Municipal e será analisado pelos vereadores.Os vencimentos do Issqn, que seriam nos meses de junho, agosto, outubro e dezembro, passariam para setembro, outubro, novembro e dezembro.As taxas e os pagamentos que começariam em maio podem ser prorrogados para agosto, setembro, outubro e novembro.