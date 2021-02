Corpo técnico da Secretaria da Saúde irá fazer uma nova avaliação da pandemia no município na segunda-feira

publicado em 27/02/2021

Reunião foi anunciada pelo prefeito após o alerta do médico Chaudes Ferreira Júnior (Foto: Reprodução redes sociais)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSDB) convocou para segunda-feira (1) uma reunião com o corpo técnico da Secretaria Municipal de Saúde para uma nova avaliação da situação da pandemia em Votuporanga. O encontro foi anunciado após a divulgação de um vídeo gravado pelo médico coordenador de urgência e emergência e Secretário-Executivo do Centro de Enfrentamento à Covid-19 no município, Dr. Chaudes Ferreira Junior, sobre o colapso no sistema de saúde regional.

Segundo Seba, a evolução dos casos tem sido acompanhada de perto e semanalmente a Secretaria Municipal de Saúde faz uma avaliação do cenário e estuda medidas a serem tomadas, dentro do âmbito municipal e em consonância com o Plano SP. “Na sexta-feira, por exemplo, uma das decisões foi adiar o retorno das aulas municipais, justamente em razão dessa evolução”, disse ele, em nota.

Por outro lado, ainda segunda a nota, foi anunciado um pacote de apoio aos comerciantes, como a suspensão do corte de água e prorrogação do pagamento de alguns impostos municipais.