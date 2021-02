Ele levava um passageiro também de Votuporanga para entregar um “tijolo” de maconha em Fernandópolis

publicado em 20/02/2021

Droga foi apreendida pela Polícia Militar (Foto: Região Noroeste)

Franclin DuarteMais um motorista de aplicativo de Votuporanga foi preso após ser flagrado transportando drogas pela Polícia Militar. Dentro de seu veículo, um VW/Virtus, um suposto passageiro portava um “tijolo” de maconha que seria entregue a um traficante em Fernandópolis. Este é o segundo motorista de aplicativo de Votuporanga preso este ano na cidade vizinha.De acordo com a ocorrência policial, o motorista, de 38 anos, e o suposto passageiro, de 20 anos, teriam se deslocado para a cidade vizinha para a entrega do entorpecente, quando foram vistos por policiais em atitude suspeita, no pátio de um posto de combustíveis, às margens da rodovia Euclides da Cunha.Os militares, então, optaram pela abordagem e o passageiro admitiu estar com um “tijolo” de maconha, enquanto o motorista disse que tinha apenas sido contratado para uma corrida. Inquirido pelos policiais, o dono da droga ainda confessou que tinha mais entorpecentes em sua casa, no bairro Estação, e guiou os PMs até lá.Em buscas pelo imóvel foram encontrados mais 11 “tijolos” da droga enterrados nos fundos da casa, e um outro traficante que tinha mais porções de maconha, cocaína e munições de armas de fogo.Diante dos fatos, todos foram presos em flagrante e levados para o Plantão Policial de Fernandópolis onde foram colocados à disposição da Justiça.Este é o segundo motorista de aplicativo de Votuporanga preso este ano em Fernandópolis. No dia 15 de janeiro outro motorista e mais dois passageiros foram interceptados na Rodovia Euclides da Cunha em um cerco montado pela Polícia Militar. Com eles foram encontradas diversas porções de drogas que seriam comercializadas em Macedônia.O cerco foi montado após o setor de inteligência da PM receber a informação de que um veículo de aplicativo havia saído de Votuporanga com alguns entorpecentes. Policiais da Força Tática e Rocam, com apoio de outras viaturas, interceptaram um Ford/Fiesta, com placas de Suzanápolis, que levava porções de cocaína e maconha com destino à cidade de Macedônia.Os três ocupantes foram presos e encaminhados ao Plantão Policial. Além das drogas, foram apreendidos R$ 1.422,00 em dinheiro, três aparelhos celulares e o veículo Fiesta.