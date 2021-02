Segundo Dr.Chaudes, tudo que deu para flexibilizar e caminhar junto com a economia foi feito, agora não dá mais

publicado em 27/02/2021

Médico fez um alerta sobre o risco do aumento de mortes por Covid (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Em vídeo divulgado na manhã deste sábado (27), o médico coordenador de urgência e emergência de Votuporanga e Secretário-Executivo do Centro de Enfrentamento à Covid-19, Dr. Chaudes Ferreira Junior, fez um apelo e disse que o número de mortes por coronavírus irá aumentar, se medidas rígidas não forem adotadas para conter o avanço da doença. Segundo ele, tudo que deu para flexibilizar e caminhar junto com a economia foi feito, agora não dá mais.

Para o profissional de saúde, o Estado deve regredir a região para a fase vermelha do Plano São Paulo de retomada da economia.

“A pandemia não é matemática, nós temos que avaliar ela dia a dia e lá atrás tudo que deu para flexibilizar e caminhar junto com a economia foi feito, agora nesse momento, na minha opinião, não tem como, vamos ter que regredir para a fase vermelha. A gente sabe que a economia está sofrendo e com certeza, se não houver conscientização, a economia vai continuar sofrendo”, disse.

Chaudes afirmou que há pacientes na enfermaria que já estão necessitando de UTI e estão aguardando a disponibilidade de vagas em hospitais de outros municípios. A falta de vagas pode levar muitos a morte.

“A preocupação é extrema e, com certeza, se nós não tomarmos uma atitude rápida, realmente iremos chegar em uma situação muito crítica em Votuporanga. Vamos começar, mais uma vez, a transferir pacientes do nosso município para outros devido a falta de vaga. Já estamos ficando com pacientes de perfil de UTI esperando no Pronto Socorro e com isso vamos aumentar nosso índice de óbitos que já vem aumentando mês a mês”, concluiu.