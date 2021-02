Agora os segurados do município poderão realizar o atendimento de forma presencial, porém com agendamento prévio

publicado em 02/02/2021

Segurados da Previdência Social em Votuporanga poderão realizar a perícia médica presencialmente, mas com agendamento prévio (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA agência do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) em Votuporanga está de portas abertas para a realização dos atendimentos presenciais da perícia médica. Os atendimentos ocorrem por meio de agendamentos, de forma restrita e com horário reduzido.Agora, o segurado que estiver com alguma doença que o incapacite para trabalhar terá que se deslocar até a agência para realizar atendimento presencial com o perito.A informação foi confirmada pela assessoria do Instituto, que explicou ao jornal A Cidade, em nota, que outros serviços não estão disponíveis presencialmente pois há muitos servidores pertencentes ao grupo de risco que estão trabalhando remotamente.O agendamento presencial deve ser feito pelo telefone 135 ou pelo Meu INSS (disponível no site gov.br/meuinss e no aplicativo para celulares), em que será possível escolher data, hora e local da perícia.O atendimento a distância ainda é uma solução para o INSS desafogar a fila de espera do benefício, por conta da pandemia. Por isso, estão disponíveis canais remotos para a realização da maior parte dos serviços, como requerer benefícios, aposentadoria ou solicitação de extratos.As solicitações para esses serviços também podem ser feitas por meio do Meu INSS ou pelo telefone 135.O INSS de Votuporanga havia iniciado a reabertura de forma gradual, em novembro do ano passado, mas não havia retornado com o atendimento presencial da prova de vida até sexta-feira (29). A falta do atendimento no município fez com que moradores se deslocassem para cidades da região para a realização da análise.Os aposentados e pensionistas do INSS que não fizeram a prova de vida entre março de 2020 e fevereiro desse ano não terão seus benefícios bloqueados. A Portaria 1.266, publicada no Diário Oficial da União (DOU), na semana passada, prorroga a interrupção do bloqueio de pagamentos de benefícios até o fim de março.