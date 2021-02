Vestibular é 100% on-line e gratuito, composto por uma redação; aulas terão início no próximo dia 22, em sistema de revezamento

Estes são os últimos dias para quem deseja ingressar na Unifev, em Votuporanga. As inscrições gratuitas para o vestibular on-line seguem abertas noaté o dia 07 de março.Para os que já efetuaram a matrícula, as aulas retornarão na próxima semana, no dia 22 de fevereiro. A volta se dará em sistema de revezamento, obedecendo às normas estabelecidas pela Portaria nº 1.038 do Ministério da Educação (MEC): parte dos alunos em sala de aula, de forma presencial e, a outra parte, remota (on-line). Tudo acontecendo simultaneamente.Para isso, a Instituição tem investido em equipamentos e reforçado todas as medidas de segurança. De acordo com o Reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a decisão pelo retorno foi feita após uma pesquisa com toda a comunidade acadêmica."O resultado apontou que a grande maioria se sente segura em relação ao retorno. Quanto às adversidades que o momento exige, como falta de transporte municipal, os casos serão estudados. Faremos, sim, um rodízio semanal, porém o aluno poderá escolher a maneira que mais se adeque às suas necessidades (on-line ou presencial)", explicou.Como forma de incentivar o ingresso no Ensino Superior, o Centro Universitário de Votuporanga mantém uma série de benefícios, como os descontos Desempenho Enem (50%), Transferência (40%), Segundo Curso (40%) e Ingressante (até 35%). Todas as possibilidades estão disponíveis noMais informações podem ser obtidas na Central de Relacionamento pelo telefone/WhatsApp (17) 3405-9990 e no