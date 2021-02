Integrante do primeiro escalão pediu para sair “para tratar de assuntos pessoais”

publicado em 22/02/2021

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Franclin Duarte

A equipe de governo do prefeito Jorge Seba (PSDB) sofreu nesta segunda-feira (22) sua primeira baixa. O superintendente adjunto da Saev (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga) Aldo Takao Okoti teve sua exoneração, a pedido, publicada no Diário Oficial do Município.

De acordo com o setor de comunicação da Prefeitura, Aldo pediu para sair “para tratar de assuntos pessoais”. O substituto ainda não foi definido, e a Saev continua sendo comandada pelo superintende, Antonio Alberto Casali.