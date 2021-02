O Estado anunciou pacote emergencial para ajudar empresários de Votuporanga e demais municípios impactados pelas medidas restritivas

publicado em 06/02/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brJunto à suspensão do lockdown, o governo do Estado de São Paulo anunciou um programa de linhas de crédito para empresários que tiveram seus estabelecimentos afetados pelasmedidas restritivas do Plano São Paulo e a crise econômica.Estarão disponíveis pelo Banco do Povo e Desenvolve SP o montante de R$ 125 milhões para os setores mais impactados, como os bares,restaurantes, lojas e hotéis.Primeira linhaO pacote emergencial está dividido em linhas e a primeira é focada aos empreendedores informais e produtores rurais sem CNPJ, com opções de crédito de até R$ 15 mil e taxa de juros de 1% ao mês.Para capital de giro, o prazo para pagamento é de até 12 meses e carência de até 60 dias. Já para investimento fixo e misto, o prazo para pagamento é de até 24 meses com até 90 dias de carênciaSegunda linhaA segunda etapa é voltada para empreendedores com CNPJ. Com taxa de juros de 0,35% ao mês, o limite de crédito é de até R$ 21 mil e o prazo para pagamento de até 24 meses com carência de até 60 dias para capital de giro.Para investimento fixo e misto, o prazo para pagamento é de até 36 meses com até 90 dias de carência.Mas para isso os empreendedores deverão realizar um curso de qualificação empreendedora, disponível tanto online quanto presencial por meio do Sebrae-SP, apresentar avalista e não ter restrições creditícias.Como fazer?Os empreendedores podem solicitar as linhas de crédito de forma totalmente online pelo site bancodopovo.sp.gov.br ou presencialmente na agência do seu município. Atualmente, o Banco do Povo Paulistaem Votuporanga fica na rua Barão do Rio Branco, nº 4497, na Vila Paes.