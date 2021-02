Programa denominado “Roupas Solidárias” iniciou os atendimentos e fica aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, em frente a Prefeitura

publicado em 03/02/2021

Interessados devem comparecer ao local com os documentos pessoais, preencher cadastro e retirar as peças desejadas (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga abriu, nesta quarta-feira (03), o programa que disponibiliza roupas e calçados para pessoas carentes.Denominado de “Roupas Solidárias”, os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, em imóvel localizado na Rua Pará, em frente à Prefeitura e ao lado da Secretaria de Direitos Humanos.A presidente do Fundo Social e primeira-dama, Rose Seba, juntamente com a equipe de servidores do órgão e bolsistas do "Votuporanga em Ação" que irão trabalhar no programa, organizou todas as vestimentas e calçados que já estão disponíveis para doação.“Estamos enfrentando um momento de dificuldade e precisamos olhar com muito carinho para as famílias mais carentes. Enquanto Poder Público temos uma responsabilidade de zelar pelos mais necessitados e é com esse pensamento que trabalhamos todos os dias”, afirmou a presidente do Fundo Social, Rose Seba.Interessados devem comparecer ao local com os documentos pessoais (RG e CPF), preencher cadastro e retirar as peças desejadas. Quem tiver roupas e calçados para doar, também pode entregá-las no local.