Agência, que fica na rua Amazonas, está fechada desde o último dia 17 e segundo funcionários deve abrir na segunda-feira

publicado em 20/02/2021

Unidade foi fechada para higienização e ainda não há data oficial para reabrir, mas funcionários dizem que reabre na segunda (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Desde a última quarta-feira (17) quem precisa utilizar os serviços da agência central do Bradesco de Votuporanga, que fica na rua Amazonas, dá de cara com as portas fechadas. Um cartaz sinaliza que a agência está “temporariamente fechada para higienização e cumprimento de medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus”.

O aviso ainda orienta os clientes, se for o caso, a procurar outras agências mais próximas do município, como as de Fernandópolis, Cardoso e Cosmorama, além dos canais digitais do banco. Muita gente que utiliza a agência foi pega de surpresa com o fechamento.

O jornal A Cidade tentou contato com o Bradesco, por meio de sua assessoria de imprensa para mais informações e não obtivemos retorno. O aviso também não específica sobre uma previsão de retorno de funcionamento da agência e apenas diz: “esta agência será reaberta quando a atual situação estiver normalizada”.

Em contato com funcionários da agência da zona Norte do banco, instalada dentro do Supermercado Amigão, a informação é de o retorno está previsto para segunda-feira (22).

Caixa