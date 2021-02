Papel do professor foi o tema principal do encontro, que contou com mais de 160 profissionais da educação

publicado em 03/02/2021

Palestra sobre o papel do professor na pandemia e no pós-pandemia marcou início das atividades acadêmicas da Unifev

A semana começou com motivação e alinhamento para os professores e coordenadores da Unifev e do Colégio Unifev que participaram do 1º Circuito do Saber. Nesta semana, o corpo docente da Instituição se encontrou virtualmente para a tradicional recepção antes da volta às aulas.



Participaram do Circuito o Reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra. Encarnação Manzano; a Diretora do Colégio Unifev, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral; gestores, coordenadores e professores da Institução.



Na oportunidade, os presentes acompanharam a palestra "O novo papel do professor na pandemia e pós-pandemia: caminhos para o futuro", da ex-reitora da UFMG, Profa. Dra. Ana Lúcia Almeida Gazzola.



Ana é graduada em Letras, com ênfase em Português e Inglês, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mestra em Literaturas Luso-Brasileira e Hispano-americana, pela University of North Carolina at Chapel Hill (EUA), doutora em Literatura Comparada pela mesma instituição, com pós-doutorado na Duke University (EUA).



“Agradeço a oportunidade de apresentar uma reflexão sobre os desafios que se colocam para nós, docentes e instituições de educação superior e básica, no presente e no futuro nesse que é, certamente, um dos momentos mais difíceis vividos por nossa geração, mas acredito firmemente que com determinação, serenidade, resiliência, empatia e solidariedade conseguiremos atravessar essa tempestade e construir novos caminhos para o futuro”, declarou.



A Pró-reitora elogiou o conteúdo abordado pela palestrante. “Agradeço muito a Dra. Ana Lucia por aceitar o convite. Penso que sua forma de abordar o tema nos motiva a continuar nossa jornada sem esmorecer”, destacou.



Para o Reitor, o momento marcou, simbolicamente, o início das atividades acadêmicas em 2021. “Parabenizo a todos pela superação de 2020, ano de grandes desafios, mas que rapidamente nos adaptamos e conseguimos, com êxito, concluir dois semestres. A pandemia continua, o desafio continua, acreditamos que fazendo o nosso trabalho e a nossa parte, tudo vai continuar dando certo” concluiu.