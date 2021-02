Secretaria oferece encaminhamento para entidades de acolhimento, passagem e trabalho por meio do projeto 'Votuporanga em Ação'

publicado em 02/02/2021

Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga tem trabalhado com a rede de atendimento socioassistencial voltada à população em situação de rua (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga tem trabalhado com a rede de atendimento socioassistencial voltada à população em situação de rua. Mais do que oferecer auxílio emergencial, o intuito é resgatar a cidadania e proporcionar ressocialização.O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explica que a equipe atendeu, somente no começo deste ano, quase 30 pessoas em situação de rua que aceitaram serviços oferecidos pela Pasta. "São ofertados encaminhamento para entidades assistenciais de acolhimento, clínicas de tratamento psicossocial e de combate à dependência química, passagem para suas cidades de origem e até trabalho por meio do Projeto Votuporanga em Ação 2", disse o secretário.A Secretaria também oferece encaminhamento para retirada gratuita de segundas vias de documentos pessoais, orientação em dúvidas judiciais, acesso a serviços de saúde, visando sempre a reinserção social da população em situação de rua.O trabalho tem sido intensificado com abordagens sistemáticas nas ruas e pontos de concentração da população em situação de rua (praças centrais e nos bairros, além de casas abandonadas). Porém, o secretário explicou que, durante as abordagens, essas pessoas reconhecem a situação difícil que enfrentam, sendo que muitos têm casa e família, mas não conseguem se estabilizar."Precisamos analisar cada caso, explicando o motivo pelo qual elas não podem ficar pelas ruas, mas sempre encontramos dificuldades. Nossa missão é tentar resgatar a convivência familiar, já que esse é o primeiro passo para o recomeço de tudo".Somente no começo deste ano, quatro pessoas que estavam em situação de rua foram contratadas pelo projeto "Votuporanga em Ação 2", que contempla o respectivo perfil. Também foram recebidas denúncias de abandono e mais casos de pessoas em vulnerabilidade social, que foram encaminhadas para serem acompanhadas pela rede e Secretaria de Assistência Social.O prefeito Jorge Seba analisa o trabalho da Secretaria de Direitos Humanos. "Essa é a marca social que queremos imprimir na nossa administração: cuidar as pessoas que mais precisam do poder público”, afirmou.