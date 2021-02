Operação durou o dia todo e contou com apoio da Cantoia e Figueiredo, que cedeu equipamento para realizar a retirada

publicado em 04/02/2021

Moradores pediam há anos que o eucalipto fosse retirado do local, para evitar acidentes (Fotos: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Defesa Civil de Votuporanga, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Cidade, coordenou uma operação nesta semana para retirar um eucalipto que apresentava risco de queda.Moradores do Residencial Dharma requeriam o serviço há vários anos e, em uma força-tarefa, o trabalho finalmente foi realizado com êxito.Segundo informações do Secretário da Cidade, Marcelo Coienca, o trabalho foi possível graças ao apoio da Cantoia e Figueiredo, que cedeu equipamento para realizar a retirada do eucalipto.“Envolvemos grande parte da equipe de servidores da Defesa Civil e da Secretaria da Cidade nesta ação que teve como principal objetivo eliminar o risco de queda do eucalipto e proteger a vida e os imóveis dos moradores do entorno”, explicou o Secretário.