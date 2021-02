Daniel foi enfático ao dizer que ser líder não quer dizer ser submisso às ações do governo

publicado em 09/02/2021

O vereador Daniel David foi escolhido o líder de governo do prefeito Jorge Seba na Câmara Municipal; Jura ficou com a vice-liderança (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Daniel David (MDB) foi oficializado ontem como o líder de governo do prefeito Jorge Seba (PSDB) na Câmara Municipal. A vice-liderança ficou com Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), e ambos foram à Tribuna para falar sobre suas novas posições.Daniel foi enfático ao dizer que ser líder não quer dizer ser submisso às ações do governo, mas sim uma ligação entre os dois poderes em prol da população."A liderança tem que ser justa, não estamos aqui para votar em favor de projeto que não seja justo e seja algo que vai lesar o munícipe ou a cidade de Votuporanga, mas nós temos também que fazer aquilo que é correto e não votar contra projetos por não gostar do prefeito. O que é bom para Votuporanga nós temos que estar a favor do projeto, não importa o relacionamento. Então, ser líder de governo não é dizer amém para tudo, é para trabalhar junto, fazendo esse intermédio entre nós vereadores e prefeito", disse.Já Jura disse que aceitou o convite para poder lutar ainda mais pelos interesses da população junto ao Executivo."Estou vice-líder do governo e com certeza estaremos fazendo um trabalho de dar uma atenção especial à comunidade, fazer o meio de campo, atender os vereadores, acalmar setores sociais. Mas, jamais assinar embaixo de qualquer ação que se diz respeito a falcatrua, a corrupção ou coisa parecida. Esse governo até agora mostrou a que veio. Veio de uma forma transparente. Esperamos que continue assim por que, com certeza, é uma nova forma de fazer política e ter ações para com a comunidade", completou .Daniel David também foi líder de governo de João Dado (PSD) na legislatura passada.