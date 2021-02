Segundo sábado do mês é marcado por atendimento em horário diferenciado previsto no Calendário do Comércio

publicado em 11/02/2021

As lojas de Votuporanga ficarão abertas das 9h às 17 horas (Foto: A Cidade)

Neste sábado (13), o segundo do mês, as lojas de Votuporanga ficarão abertas das 9h às 17 horas. Os estabelecimentos estão seguindo todas as regras de biossegurança previstas na Fase Laranja, do Plano São Paulo de Flexibilização."A abertura nesta data é tradicional e estratégica, atraindo para o nosso comércio, consumidores da cidade e de toda a região. O horário especial já é previsto no Calendário do Comércio, organizado pela Associação Comercial de Votuporanga", destacou Carlos Eduardo Ramalho Matta, presidente da ACV.Com o cancelamento do ponto facultativo de Carnaval, as lojas abrirão normalmente na próxima semana, das 9h às 17h. O comércio também já se prepara para começar no dia 19 de fevereiro, a campanha "Liquida Votu".