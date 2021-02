Sem previsão para a chegada de novas doses da vacina, Plano de Imunização pode ser paralisado em Votuporanga e na Comarca

publicado em 19/02/2021

Estoque de vacinas em Votuporanga deve durar, apenas, até terça-feira, caso não chegue mais doses (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA falta de doses da vacina contra a Covid-19, que preocupa governadores e prefeitos de todo o Brasil, chegou à região. De acordo com um levantamento feito pelo A Cidade, com exceção de Álvares Florence, o estoque de vacinas na Comarca, incluindo Votuporanga, deve durar, no máximo, até terça-feira (23), e não há previsão para a chegada de mais doses.É o que revela, por exemplo, a Secretaria da Saúde de Votuporanga. Conforme a Pasta, a meta de vacinação de idosos com mais de 85 anos já foi batida, porém as doses em estoque são suficientes para serem aplicadas até terça-feira.“A Secretaria da Saúde de Votuporanga informa que possui doses de vacina suficientes para serem aplicadas até por volta de terça-feira da semana que vem. O município aguarda recebimento de novas doses por parte da Secretaria de Estado da Saúde para ampliar o atendimento a novos públicos”, diz a nota.Em Parisi, no entanto, a vacinação já teve que ser interrompida, pois não há nenhuma dose mais no estoque. Conforme a coordenadora de Saúde, TálitaLais Barbosa Queiroz Zucatto, as remessas com novas doses estavam chegando todas as quartas-feiras, o que não aconteceu esta semana.“Estamos esperando o governo liberar para gente. Já vacinamos todo o público acima de 85 anos e começamos os de 80 a 84, mas tivemos que parar e a procura está muito grande. A gente acredita que chegue na semana que vem, mas por enquanto não nos avisaram nada”, disse.Em Valentim Gentil a situação não é muito diferente. Conforme a diretora de Saúde, Rosana Cristina dos Santos Segura, todas as 20 doses ainda disponíveis são para o reforço da imunização (2ª dose) dos profissionais da saúde, e devem se esgotar ainda hoje.“Nós só temos essas 20 doses, que são as que vamos utilizar nos profissionais da saúde que já aplicamos a primeira dose. Tem muita gente procurando, mas vamos ter que aguardar a chegada mais doses para conseguir terminar a faixa etária de 85 a 89 anos. Temos também a segunda dose para aplicar nos primeiros grupos para o dia 25 e 26 de fevereiro e ainda não temos essas vacinas”, completou.Na Comarca a única cidade que ainda está com um estoque “confortável” é Álvares Florence. Segundo a enfermeira e responsável pela Vigilância Epidemiológica, Gabriela Miguel Barbosa, a vacinação de idosos acima de 85 anos já foi concluída e ainda restam mais 40 doses para a aplicação do reforço em profissionais da saúde.“Temos dez profissionais da saúde ainda para tomar a segunda dose, mas ainda temos mais alguns para tomar a primeira ainda. Acredito que no ritmo que está indo a vacinação aqui ainda teremos doses até a chegada da próxima remessa”, afirmou.A suspensão da vacinação já atinge diversas capitais em todo Brasil, o que levou o ministro da Saúde Eduardo Pazuello a apresentar em reunião virtual com governadores, anteontem, o cronograma de entregas, a quantidade de imunizantes e os contratos para compra de mais vacinas.Pazuello mostrou que, do final de fevereiro até julho, serão distribuídas aos estados mais de 230,7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, que garantem a continuidade da vacinação da população brasileira de forma igualitária e gratuita.As próximas entregas aos estados, segundo o ministro, acontecem ainda em fevereiro: serão 2 milhões de doses da AstraZeneca/Fiocruz, importadas da Índia, e 9,3 milhões da Sinovac/Butantan, produzidas no Brasil. Em março, a pasta também aguarda a chegada de 18 milhões de doses da vacina do Butantan e mais 16,9 milhões da vacina da AstraZeneca.O cronograma do primeiro semestre apresentado pelo ministro também leva em conta as negociações com os laboratórios União Química/Gamaleya e Precisa/BharatBiotech, que garantirão ao Brasil a chegada da vacina russa Sputnik V e da indiana Covaxin, respectivamente. A previsão é de que o contrato com os dois laboratórios seja assinado ainda nesta semana.