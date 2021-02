Resultados positivos são dos recém-formados da 3ª série do Ensino Médio, que agora contam com novos desafios pela frente

publicado em 25/02/2021

Formandos do Colégio Unifev comentam sobre expectativas para o ingresso na vida acadêmica (Foto: Divulgação/Unifev)

Mesmo em períodos incertos para a educação brasileira, em meio à pandemia e às mudanças sofridas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Colégio Unifev tem recebido com alegria diversas aprovações de seus alunos em vestibulares de todo o país.Os resultados positivos são dos recém-formados da 3ª série do Ensino Médio e de ex-alunos, que já conquistaram vagas em instituições públicas e privadas, além dos que passaram para a 2ª fase de universidades renomadas.Entre os destaques, estão os estudantes:- Ana Letícia Pereira dos Santos (Unesp – 1ª fase);- Ayla Moreira Lima Galoro (Anhembi Morumbi, Unifev, Unirp e Unorp);- Bruno Hara Mota (Unicamp – 1ª fase);- Elisa Santana Sales (PUC-Campinas, Unifev e Unip);- Gabrielly Figueiredo Martins (FacUnicamps, Unifev e Unip);- Izadora Veloso de Souza (Unibrasil);- Lauany Campos Verde (Unesp – 1ª fase e UNIFEV);- Leonardo Araújo Caires de Aguiar (USP e Unesp – 1ª fase);- Maria Eduarda Cuenca Stipp (PUC-Minas e Unifev);- Pedro Henrique Alves dos Santos (Unesp – 1ª fase e Unifev).Leonardo Araújo, de 18 anos, é um dos formandos de 2020 que aguarda novos desafios pela frente. Ele prestou o curso de Ciências Biológicas pela Fuvest (tradicional vestibular da Universidade de São Paulo) e está aguardando o resultado da 2ª fase.“Em breve, vou fazer a 2ª fase da Unesp, também em Ciências Biológicas. As provas são sempre difíceis, mas, assim como são complicadas para mim, também são para meus concorrentes. Apesar de um ano atípico, o incentivo foi grande por parte dos professores, que sempre passaram bastante confiança para nós, alunos. Sou imensamente grato a toda a Escola, pelo apoio e dedicação. Estou a um passo de conseguir!”, afirmou.A jovem Elisa, de 17 anos, escolheu a Unifev para dar início à sua vida acadêmica. Ela ingressará no curso de Nutrição e disse que o Colégio foi fundamental para essa escolha.“De início, queria cursar Medicina. Porém, algumas questões não me agradavam na área. Foi por meio da orientação vocacional, oferecida pela Escola, que consegui abrir o leque de opções e decidir. O Colégio é como uma família pra mim, por isso só tenho a agradecer por todo o incentivo, conhecimento e amizade que construí ao longo desses anos”, declarou.Para a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, os resultados alcançados são consequência da persistência e dedicação dos alunos."O Colégio Unifev sempre se orgulhou em contribuir com a formação de jovens realmente incríveis. E isso se comprovou neste período tão turbulento que estamos passando. Eles são a prova da importância de sempre se manter o foco nos estudos e em seus sonhos. Estamos torcendo para o sucesso de todos. Parabéns!", completou.