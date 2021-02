Amistoso foi disputado em dois tempos de 25 minutos e com os dois times titulares em campo, a partida terminou em 1 a 1

publicado em 13/02/2021

O CAV empatou com o Novorizontino em seu primeiro jogo-treino da pré-temporada (Foto: Rafael Bento/CAV)

Franclin Duarte

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) enfrentou neste sábado (13) seu primeiro desafio dentro de campo da pré-temporada, ao enfrentar o Novorizontino, time da A1 do Paulista e série C do Brasileirão, em jogo-treino. Com os times titulares, a partida terminou empatada em 1 a 1, em dois tempos de 25 minutos.

Sob o comando de Rogério Corrêa, a Votuporanguense saiu jogando com: Talles, Maicon, Buiate, Paulo Henrique e Eduardo Melo; Ricardinho, Índio, João Marcos, Lorran, Léo Santos e Carlos Eduardo.

O primeiro gol do jogo foi marcado pela equipe adversária com o atacante Guilerme Queiroz. O CAV buscou o empate minutos depois com Lorran, atacante que veio do Bagu-RJ.

Base

Depois do jogo das equipes titulares os dois técnicos colocaram em campo os reservas e os garotos da base para mais um tempo de 30 minutos, onde foram analisadas as características de cada jogador.



Pela Votuporanguense, nessa segunda etapa do treino, entraram em campo: Kevin, Hugo, Diogo, Melo, Israel, Jair, Abraão, Diniz, Jean, Lucas Mineiro e Dentinho. A Alvinegra acabou levando dois gols e não conseguiu anotar nenhum.

Balanço