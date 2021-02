De acordo com informações do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), o homem foi abordado durante fiscalização de rotina

O entorpecente foi levado para a Polícia Federal de São José do Rio Preto (Foto: Ricardo Freitas/TV Tem)

Um motorista foi preso após ser flagrado transportando centenas de tijolos de pasta base de cocaína em um caminhão, na Rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga, na tarde desta quinta-feira, 11.De acordo com informações do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), o homem foi abordado durante fiscalização de rotina.Durante vistoria, os policiais encontraram os tijolos escondidos na carroceria do veículo. O motorista confessou que entregaria a droga em Piracicaba.O entorpecente foi levado para a Polícia Federal de São José do Rio Preto. A pesagem ainda não foi realizada. O caminhoneiro permanece à disposição da Justiça.*G1.com