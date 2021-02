Turmas seguem sistema de revezamento entre sala de aula e on-line, de forma simultânea

publicado em 08/02/2021

Colaboradores e professores da escola passaram por treinamentos ao longo dos últimos dias para essa retomada (Foto: Divulgação/Unifev)

Todas as turmas do Colégio Unifev retornaram às aulas presenciais na manhã desta segunda-feira (8). A volta obedece às normas estabelecidas pela Portaria nº 1.038 do Ministério da Educação (MEC), seguindo o sistema de revezamento: parte dos alunos em sala de aula, de forma presencial e, a outra parte, remota (on-line) simultaneamente.Para que os protocolos de segurança sejam seguidos corretamente, toda a equipe de colaboradores e professores passaram por treinamentos ao longo dos últimos dias. Além disso, a escola elaborou uma cartilha informativa, com o objetivo de orientar os alunos e seus familiares.De acordo com a coordenadora do Ensino Médio, Adriana Naime Pontes Passoni, o material foi entregue previamente aos pais e esclarece as principais dúvidas referentes ao retorno."Estamos trabalhando com seriedade e muita responsabilidade para que a volta seja o mais agradável possível. O momento segue exigindo bastante cuidado, mas estamos comprometidos com a saúde e bem-estar não só dos estudantes, como também de todos os professores e funcionários. Esperamos que eles se sintam acolhidos e seguros no ambiente escolar", disse a coordenadora.Para que a volta fosse possível, o Colégio Unifev realizou, inicialmente, uma pesquisa com os pais dos alunos, para saber a opinião deles quanto ao retorno. A maioria respondeu se sentir segura quanto às aulas presenciais com o sistema de revezamento.A partir desse resultado, a Escola deu início às adequações necessárias, como investimentos em novas tecnologias para as salas de aula (câmeras e mais computadores) e organização dos espaços acadêmicos e das áreas de convivência (distanciamento entre as carteiras e higienização frequente dos locais), além de equipamentos de proteção contra a Covid-19 (álcool 70 em todos os ambientes, aferição de temperatura e fornecimento de máscaras descartáveis).