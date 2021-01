As regras mais rígidas se iniciam na segunda-feira (25) e também inclui os feriados nos próximos quinze dias

publicado em 22/01/2021

(Foto: Governo do Estado de SP)

Votuporanga e mais 100 municípios que fazem parte da DRS-XV continuam na fase laranja do Plano São Paulo, mas o lockdown durante a noite e aos fins de semana, permanece por mais duas semanas, de acordo com a nova reclassificação anunciada pelo governo do Estado nesta sexta-feira (22).

As regras mais rígidas se iniciam na segunda-feira (25) e também inclui os feriados nos próximos quinze dias. A medida prevê o fechamento de bares, restaurantes e todos os serviços que não são considerados essenciais após as 20h, todos os dias (segunda a sexta), como um “toque de recolher” contra a Covid.