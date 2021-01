Além de atender os demais profissionais da saúde, imunizante será aplicado em idosos asilados no município

publicado em 27/01/2021

O anúncio foi feito pelo prefeito Jorge Seba por meio de suas redes sociais (Foto: Reprodução redes sociais)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito Jorge Seba (PSDB) anunciou, por meio de suas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (27), que Votuporanga recebeu hoje um lote com 1.720 doses da vacina da Astrazeneca Oxford/Fiocruz. O imunizante já está na secretaria municipal de Saúde, que agora dá andamento ao Plano Municipal de Vacinação.Segundo o prefeito, além de atender os demais profissionais da saúde que não foram contemplados pelo primeiro lote da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês, Sinovac, as novas doses também serão aplicadas em idosos asilados.“Mais um imunizante que é bem-vindo para que possamos ter resultados o mais rápido possível. Esta primeira etapa é destinada aos profissionais da saúde e vamos iniciar a vacinação também em idosos asilados”, disse o prefeito.A secretaria da Saúde deve divulgar uma nota mais tarde informando como irá funcionar a imunização.