Dr. Chaudes Ferreira Junior também testou positivo e passou por dias difíceis na luta pela vida

publicado em 19/01/2021

Dr. Chaudes relatou ontem, o pior momento entre as idas e vindas da pandemia; ele teve 45% de seu pulmão estava comprometido (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Desde o início da pandemia, Dr. Chaudes Ferreira Junior se tornou um dos símbolos da luta contra o coronavírus na cidade, muito por conta de ser cargo de coordenador de urgência e emergência no município, mas também por sua relação com os pacientes e transparência nas redes sociais. Porém, assim como ele lutou contra a doença em seus pacientes, ele também testou positivo e passou dias difíceis na batalha pela sobrevivência.

Ainda em entrevista ontem a rádio Cidade FM, ele contou que o pior momento dentre perdas e a tensão da pandemia, até mesmo quando pegou vírus, foi quando viu o diagnóstico do comprometimento de seu pulmão, durante o tratamento.

“Primeiro que cada perda, de cada paciente, foi muito difícil, mas o momento do Chaudes mais difícil, foi quando fiz o diagnóstico do comprometimento do meu pulmão. Quando vi meu pulmão comprometido em 45%, ali realmente eu tive medo e passei o que cada paciente passa”, disse ele.