Dois vereadores iniciaram o ano disputando a ‘paternidade’ da limpeza de lixão na zona Leste de Votuporanga

publicado em 07/01/2021

Jura e Djalma usaram as redes sociais para dizer que eram os responsáveis pela limpeza do lixão no bairro São Cosme (Foto: redes sociais)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Dois vereadores iniciaram o ano já disputando a ‘paternidade’ da limpeza de um conhecido lixão na zona Leste de Votuporanga, mais precisamente no bairro São Cosme. Jura (PSB) e Professor Dajalma (Podemos) foram às redes sociais dizendo que eram os responsáveis pela limpeza.

O problema no local já perdura há anos. Não é a primeira vez, mas ao que tudo indica não será a última que o descarte irregular de lixo ocorre nas proximidades do córrego Marinheirinho, local onde ficava o antigo Banespinha. Com a chegada do Ano Novo, e da nova Legislatura, os moradores das proximidades procuraram seus vereadores para cobrar providências.

Jura chegou a gravar um vídeo no local reclamando da sujeira e Djalma postou fotos. Ambos solicitaram providências da Saev (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente) que, mais uma vez, retirou os detritos da área. O problema, segundo moradores, é que dias depois tudo volta a ser como era antes.

“O problema é que, além da falta de educação de alguns, há catadores de recicláveis que, para separar o que eles querem, jogam todo o resto do lixo no chão, aí vira isso que vocês estão vendo”, disse uma moradora que pediu para não se identificar.

É o que diz também a Saev Ambiental, que informou que a coleta de lixo no local é realizada duas vezes por semana e uma vez por semana é feita uma limpeza da área devido às consequências da prática ilegal de descarte irregular.

“Esta limpeza, inclusive, está programada para esta semana. A orientação da Saev é que a população faça o descarte de lixo de maneira correta, utilizando adequadamente os dispositivos já existentes no local”, diz a nota.

Entulhos

Mas o problema não está restrito ao lixo doméstico. Há também ali o descarte de entulhos, móveis velhos e até animais mortos, o que é passível de multa. De acordo com o Código de Posturas do Município (Lei nº 1.595), “é proibido depositar ou descarregar qualquer espécie de lixo, inclusive resíduos industriais, em terrenos localizados nas áreas urbanas e de expansão urbana deste Município, mesmo que os referidos terrenos não estejam devidamente fechados”.

Quem for flagrado desrespeitando a lei, incorrerá em multa no valor de 1.703 Unidades Fiscais do Município (UFM), sendo esta dobrada a cada reincidência, cumulativamente, podendo a multa ultrapassar os R$ 68 mil.

Ouvidoria

Os munícipes que flagrarem alguém praticando o descarte irregular devem fazer denúncia na Ouvidoria Municipal da Prefeitura de Votuporanga, que atende ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no Paço Municipal, localizado na rua Pará, nº 3227 (Patrimônio Velho), ou pelo telefone, no número gratuito 0800-770-3590.

Pela internet, o acesso ao órgão pode ser feito na página inicial do site da Prefeitura de Votuporanga (www.votuporanga.sp.gov.br), por meio do ícone “Fale com a Ouvidoria”, ou ainda pelo endereço de e-mail: ouvidoria@votuporanga.sp.gov.br, podendo anexar fotos do veículo

Ecotudo

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Saev Ambiental, possui três pontos do Ecotudo, projeto pioneiro de coleta de resíduos domiciliares, que busca solucionar esse problema e facilitar o descarte de lixo dos moradores.

Os locais recebem resíduos sólidos, entulhos de construções, podas de árvores, óleo de cozinha, móveis velhos, roupas, resíduos eletrônicos, pneus, madeiras e vários outros resíduos domiciliares.

O horário de funcionamento das unidades é das 7h às 19h, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. O Ecotudo Norte está localizado na Avenida Sete, 2440, paralela à Avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Distrito Industrial I. O Ecotudo Sul está localizado na Avenida Conde Francisco Matarazzo, esquina com a Avenida Francisco Bueno Baeza, no bairro Jardim das Palmeiras I. Já o Ecotudo Oeste está localizado no alto da vicinal Nelson Bolotário (Subida da Morte).