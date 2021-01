A ação anual premiou onze consumidores do comércio com um Onix 0km e dez vales compras no valor de R$ 1 mil cada

publicado em 05/01/2021

Foram sorteados um carro Onix 0km e dez vales compras no valor de mil reais cada um (Foto: Reprodução/ACV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

fernanda@acidadevotuporanga.com.br

A já tradicional promoção de fim de ano da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) sorteou os prêmios desta edição da campanha intitulada como “Um novo natal”. Toda a ação promovida sempre movimenta as vendas no fim de ano e desta vez, premiou onze pessoas que após as compras no comércio preencheu um cupom.

Foram sorteados um carro Onix 0km e dez vales compras no valor de mil reais cada um. Veja a lista dos contemplados pela Campanha 2020:

Carro Onix 0km:

Guilherme da Silva Perino, de Votuporanga - Posto Vilar

Dez vales compras no valor de mil reais:

Valdi Cristina – A Joia;

Salete Tavares – Supermercado Amigão;

Alessandra Batista – Supermercado Porecatu;

Marta de Souza – Supermercado Porecatu;

Mariana Simões – Supermercado Amigão;

Valder Qualieri – Supermercado Porecatu;

Milena de Almeida Santos – Supermercado Porecatu;

Carlos Graniero da Cruz – Moda Ka Votuporanga;

Eliana de Souza Silva – Supermercado Amigão;