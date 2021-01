Candidatos devem preencher Ficha de Inscrição até o dia 1 de fevereiro

publicado em 26/01/2021

Vaga exige curso superior e experiência (Imagem: Divulgação/Unifev)

A Unifev abriu um Processo Seletivo para a contratação de um vendedor para a área Comercial. Para se candidatar, é necessário ter Ensino Superior completo e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), experiência comprovada de, no mínimo, seis meses nas áreas de Vendas e/ou Marketing. Além disso, o candidato deve possuir carteira nacional de habilitação (CNH) - categoria B e disponibilidade para viagens.Os interessados devem preencher a Ficha de Inscrição eletrônica disponível, até a próxima segunda-feira (1º). No ato da inscrição, também é preciso anexar um currículo.O processo de contratação será composto por três etapas: avaliação escrita, profissional e análise curricular. O resultado final será publicado no dia 19 de fevereiro, no site da instituição.O edital completo pode ser acessado pelo. Outras informações podem ser obtidas diretamente no setor de Gestão de Talentos pelo telefone (17) 3405-9999 (ramal 896).