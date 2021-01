Ganhador do carro 0km é de Votuporanga; ação de vendas de fim de ano também teve consumidores de outras cidades

publicado em 18/01/2021

Entrega marca a conclusão da principal ação de vendas do comércio e será transmitida pelas redes sociais da entidade (Foto: ACV)

Os sortudos da campanha "Um Novo Natal", promovida pela ACV (Associação Comercial de Votuporanga) receberão os prêmios nesta terça-feira (19), às 9h, em cerimônia restrita no auditório da entidade, em respeito aos protocolos sanitários. O encontro marca a conclusão da principal ação de vendas do comércio e também será transmitido pelas redes sociais da entidade.O prêmio principal, o carro Ônix 0km completo, saiu para Guilherme da Silva Pereira, cliente do Posto do Vilar.Os dez vales-compras, de R$1 mil cada, saíram para:- Claudia Cristina Caires (A Joia);- Salete Aparecida Tavares (Amigão Supermercados);- Alessandra M. C. Batista (Supermercados Porecatu);- Marta M. de Souza Silva (Supermercados Porecatu);- Mariana Tais Simões Milani (Amigão Supermercados);- Walter Quiavelli (Supermercados Porecatu);- Millena de Almeida Santos (Supermercados Porecatu);- Carlos Graniero da Cruz (Moda Ka);- Eliana de Souza Silva (Amigão Supermercados);- Paulo C. de Andrade (Amigão Supermercados).Entre os sorteados, dois consumidores não são de Votuporanga. Carlos Graniero é de São Paulo e Walter Quiavelli é de Álvares Florence.Os comerciários que atenderam os contemplados também ganharão vales-compras no valor de R$150 cada.A ACV já começou a divulgação da próxima campanha, a "Liquida Votu", que também entrou para as ações promocionais destinadas aos associados."Estamos sempre buscando soluções que agreguem valor aos negócios dos nossos comerciantes", finalizou Carlos Eduardo Ramalho Matta, presidente da Associação Comercial de Votuporanga.