Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brPor 9 votos a 6, o vereador Serginho da Farmácia (PSDB)irá comandar o Legislativo votuporanguense pelo próximo biênio, 2021/2022. Ele venceu seu adversário Chandelly Protetor (Podemos) em uma disputa apertada e marcada por intensas negociações nos bastidores.A votação se deu logo após a cerimônia de posse dos vereadores, onde todos se comprometeram a "exercer com dedicação e lealdade o seu mandato de vereador, respeitando a Lei e promovendo o bem-estar do município."Tenho um carinho muito especial por todos os vereadores, independente de quem confiou o seu voto em mim ou não. Nós somos todos uma família trabalhando pela cidade. Estarei aqui para ouvir todos e fazer uma Câmara participativa", disse o presidente eleito.A Mesa diretora ficou composta da seguinte forma:Chandelly Protetor - 1º VICE-PRESIDENTEEleito para o seu segundo mandato como vereador com 2.521 votos, sendo o vereador mais votado na eleição de 2020.Valdecir Lio - 2º VICE-PRESIDENTEValdecir Lio tem 59 anos, é servidor público municipal, foi eleito com 610 votos e vai para o seu primeiro mandato como vereador.Thiago Gualberto - 1º SECRETÁRIOThiago Gualberto tem 38 anos de idade, é professor de ensino fundamental e de música. Foi eleito vereador com 619 votos para o seu primeiro mandato.JEZEBEL SILVA Jezebel Silva - 2º SECRETÁRIAJezebel tem 56 anos de idade, é ex-assessora parlamentar foi eleita vereadora conquistando 531 votos.Sueli Friósi - 3ª SECRETÁRIASueli tem 56 anos de idade, foi eleita obtendo 305 votos.