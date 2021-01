Construção, que já se arrasta há mais de sete anos, virou até peça de stand up, mas mudanças no quadro societário trazem esperança

publicado em 06/01/2021

Troca de comando pode, enfim, fazer com que as obras do North Shopping decolem (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Uma declaração do prefeito Jorge Seba (PSDB) em seu primeiro dia de mandato reacendeu a esperança de uma das obras mais emblemáticas dos últimos tempos em Votuporanga: a construção do North Shopping. Motivo de orgulho nos primeiros momentos e de chacota anos depois, uma mudança no quadro societário e de investidores pode, enfim, fazer com que o projeto decole e seja concluído.

Em entrevista à Cidade FM, Seba afirmou que já se reuniu com o novo investidor majoritário do grupo e este teria demonstrado interesse em concluir logo as obras, tendo em vista o grande volume de dinheiro que já foi investido no local (a última estimativa, de 2017, aponta que mais de R$ 55 milhões já foram gastos na obra).

“Já tivemos esse contato com o empreendedor e ele se mostrou bastante acessível. Na verdade, não é o mesmo que estava aqui, agora temos um outro empreendedor majoritário e fiquei otimista com as próximas ações do grupo empreendedor. Vimos nele uma vontade muito grande em terminar, uma vez que há um recurso grande investido ali e eles estão agora, a partir desse ano, fazendo uma programação para que possam dar uma satisfação para a sociedade, pois é uma obra inacabada que não faz bem para gente visualmente e muito menos a economia”, disse Seba.

O prefeito disse ainda que, apesar de ser uma obra privada, os empreendedores precisam ser bem recebidos, pois irão gerar emprego e renda no município.

“É uma obra privada, então, em tese, não depende do Poder Público, mas o que precisamos é fazer com que, não apenas essa (o Shopping), mas todo o empreendimento que venha gerar emprego e renda para o município sejam bem recebidas quando quiserem investir em Votuporanga”, completou.

Trajetória

O anúncio da vinda do North Shopping de Votuporanga aqueceu o mercado na cidade na época. Para divulgar a novidade para a população votuporanguense, o empresário e então presidente do grupo SGPar, Sérgio Gomes, promoveu uma mega festa de luxo para imprensa, lojistas, empresários e lideranças locais e regionais, no dia 24 de outubro de 2013.

Com a presença do ator Luigi Baricelli, que comandou a abertura da cerimônia junto com a apresentadora Gigi Monteiro, mais de 700 pessoas participaram do evento que há mais de sete anos prometia ser o marco da história comercial de Votuporanga. Entre as lideranças políticas presentes estavam os deputados Carlão Pignatari e Itamar Borges, e o então prefeito da época Junior Marão.

O maior centro de compras da região seria construído em uma área de 82 mil metros quadrados às margens da avenida Nasser Marão, onde, anteriormente, era o recinto de exposições agropecuárias da cidade.

A promessa era de que o North Shopping Votuporanga teria 30 mil metros de área construída, oferecendo uma estrutura diversificada de compras, com cinco lojas âncoras, 103 lojas satélites, praça de alimentação completa, parque infantil e um complexo de cinema que incluía uma sala 3D. Além disso, o estacionamento teria capacidade para mais de mil vagas para veículos.

No dia da festa de lançamento, Sérgio Gomes disse que o novo empreendimento viria para agregar ao comércio regional, fazendo com que a cidade passasse a ser um polo de compras para a população.

Desde então, o jornal A Cidade acompanhou a construção do novo empreendimento. Segundo informações, consta que o prédio hoje tem cerca de 40% das obras concluídas. Até 2017 estimava-se que o presidente da SGPar já teria investido aproximadamente R$ 55 milhões desde o início da construção. Ainda em 2017, Sérgio Gomes afirmou que, depois da obra ter ficado parada por um ano, a entrega do shopping estava prevista para ocorrer no final daquele ano.