publicado em 18/01/2021

Recursos são provenientes do Banco do Brasil, através de projetos para o programa Voluntários BB (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei para autorizar o município a repassar R$ 248 mil para sete entidades assistenciais através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal do Idoso. Os recursos são provenientes do Banco do Brasil, através de projetos apresentados pelas próprias entidades ao programa Voluntários BB.Seba esteve pessoalmente no gabinete do presidente da Câmara Municipal, Sérgio Adriano Pereira, para fazer a entrega, que também contou com a participação dos vereadores Meidão, Sueli Friosi, Professor Djalma, Jurandir Benedito da Silva e Chandelly."Entregamos o projeto de lei para ser apreciado pelo Poder Legislativo em sessão extraordinária, se eles concordarem. São recursos importantes para essas entidades, que já está na conta da Prefeitura e assim que for autorizado vamos repassar à essas instituições”, afirmou o prefeito.O Projeto Voluntários BB é uma iniciativa alinhada ao compromisso do Banco do Brasil com o desenvolvimento social, às políticas de Estado e às demandas e expectativas das comunidades. O programa mantém apoio a projetos relacionados à proteção e garantia da criança e adolescente e àqueles que visam a proteção e garantia dos direitos sociais dos idosos. Os recursos repassados são oriundos da renúncia fiscal do imposto de renda da pessoa jurídica.Ao todo, 33 entidades, em todo o Brasil, foram contempladas, sendo 18 do estado e, destas, sete de Votuporanga. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu todo o apoio e suporte na elaboração dos projetos junto ao Banco do Brasil.- Casa da Criança Votuporanga: R$ 32 mil- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE): R$ 32 mil- Centro Social de Votuporanga: R$ 32 mil- Associação Beneficente Caminho de Damasco: R$ 32 mil- Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga: R$ 40 mil- Lar Beneficente Viver Bem: R$ 40 mil- Lar do Velhinho de Votuporanga: R$ 40 mil