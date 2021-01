Inscrições para 1º semestre vão até sexta-feira (15) e são para estudantes que fizeram Enem em 2019

publicado em 13/01/2021

Prouni oferece bolsas integrais e parciais para cursos a distância em Votuporanga (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Pedro Spadoni

pedro@acidadevotuporanga.com.br

O Programa Universidade para Todos (Prouni) oferece 23 bolsas para Votuporanga. As inscrições para este primeiro semestre vão até esta sexta-feira (15) e são para estudantes que prestaram o Enem em 2019. O resultado da primeira chamada sai 19 de janeiro, enquanto a da segunda está prevista para 1º de fevereiro.

Essas bolsas estão distribuídas entre 14 cursos, todos a distância. Entre eles estão Administração, Engenharia de Produção, Gestão Hospitalar, Letras e Pedagogia. Do total de bolsas para o município, dez são integrais (que cobrem 100% das mensalidades) e 13 são parciais (cobrem 50%).

Além das vagas no município, os estudantes podem escolher se candidatar para bolsas em qualquer lugar do Brasil. Para conferi-las, aponte seu celular para o QR Code na foto desta reportagem.

Outras cidades

Considerando todas as cidades da região de Rio Preto, o Prouni oferece 1.004 bolsas de estudo.

Em Fernandópolis, são 11 bolsas integrais para nove cursos, todos a distância. Já em Mirassol, são oito bolsas integrais distribuídas entre seis cursos remotos. Santa Fé do Sul tem 17 bolsas integrais para 12 cursos, enquanto Tanabi conta com quatro bolsas integrais para três cursos à distância.

Indo para as cidades maiores da região, em Catanduva o Prouni oferece 367 bolsas, distribuídas entre cursos presenciais e a distância. Dessas, 12 bolsas integrais são para Medicina. Entre os outros cursos com bolsa estão Direito, Enfermagem e Jornalismo.

Já em Rio Preto, são 405 bolsas: 343 integrais e 62 parciais. As vagas estão distribuídas entre 186 cursos presenciais e 157 a distância. Entre eles estão Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Engenharia Civil, Nutrição e Psicologia.

Inscrições

Por conta do adiamento do Enem em 2020, causado pela pandemia do coronavírus, os candidatos só poderão se inscrever para uma das 1.004 bolsas oferecidas pelo Prouni.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site oficial do programa (www.prouniportal.mec.gov.br). Enquanto as inscrições estiverem abertas, o MEC vai manter as notas de corte atualizadas.

Além de ter feito o Enem em 2019, o candidato precisa se encaixar em pelo menos um dos seguintes requisitos para se candidatar a uma vaga no Prouni: ter cursado o Ensino Médio todo na rede pública, ter sido bolsista integral em escolas particulares no Ensino Médio, possuir alguma deficiência e/ou ser professor da rede pública de ensino (educação básica).

Existem também os critérios de renda. Para a bolsa integral, o candidato precisa ter renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. Já para a bolsa parcial, a renda familiar per capita tem que ser até três salários mínimos.

Bolsas do Prouni

Votuporanga

23 bolsas (integrais: 10 / parciais: 13)

Cursos:

Administração

Fael – 1 bolsa parcial

Universidade Cruzeiro do Sul – 1 bolsa integral

Unip – 1 bolsa integral

Unopar – 3 bolsas integrais

Artes Visuais

Unip – 1 bolsa integral

Ciências Contábeis

Fael – 1 bolsa parcial

Engenharia de Produção

Universidade Cruzeiro do Sul – 1 bolsa integral

Geografia

Fael – 1 bolsa parcial

Gestão Comercial

Fael – 1 bolsa parcial

Gestão da Produção Industrial

Universidade Cruzeiro do Sul – 1 bolsa integral

Gestão de Recursos Humanos

Fael – 1 bolsa parcial

Unicesumar – 1 bolsa integral

Gestão Financeira

Fael – 1 bolsa parcial

Unicesumar – 1 bolsa integral

Gestão Hospitalar

Fael – 1 bolsa parcial

Gestão Pública

Fael – 1 bolsa parcial

Letras - Português e Espanhol

Fael – 1 bolsa parcial

Letras - Português e Inglês

Fael – 1 bolsa parcial

Pedagogia

Senac-SP – 1 bolsa parcial

Fael – 1 bolsa parcial