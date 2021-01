Doses da vacina foram enviadas para hospitais, pronto-atendimento e Unidades de Saúde nesta quinta-feira

publicado em 21/01/2021

Profissionais da saúde começaram a ser vacinados (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Logo nas primeiras horas do dia, a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga iniciou a distribuição das doses da vacina contra o Coronavírus para os hospitais e unidades de pronto-atendimento de Votuporanga. Em cada local, já havia equipes preparadas para iniciar, de imediato, a vacinação nos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do atendimento a pacientes com Covid-19.No período da tarde, a distribuição está sendo voltada para os Consultórios Municipais e, desta forma, começam a ser vacinados também os profissionais de saúde que atuam na rede de Atenção Básica no atendimento de pacientes confirmados ou suspeitos de Covid-19.Segundo a enfermeira responsável pelo Setor de Imunização da Secretaria da Saúde, Danieli Fortilli, “as doses estão sendo distribuídas estrategicamente para estes profissionais e, conforme o Município for recebendo novas remessas da vacina, serão vacinados também aqueles que atuam em clínicas e consultórios particulares, que não necessariamente atuam na linha de frente”.