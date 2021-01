Imunizante já chegou para Fernandópolis e agora vem também para o município

publicado em 20/01/2021

Vacina chega ainda hoje em Votuporanga (Foto: Governo do Estado)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga confirmou que as primeiras 2,2 mil doses da vacina contra o coronavírus chegam ainda nesta quarta-feira (20) a Votuporanga. Um ato simbólico de será organizado pela administração municipal para marcar o início da vacinação.Horas antes do anúncio da Prefeitura, o primeiro lote do imunizante contra a Covid-19 da região, depois de Rio Preto, chegou em Fernandópolis, sob forte esquema de segurança da Policia Militar do Estado de São Paulo.Na cidade vizinha o ato oficial para aplicação da primeira dose acontece às 16h no gabinete do prefeito André Pessuto (DEM). O médico infectologista Márcio Gaggini deve ser o primeiro a ser vacinado contra o coronavírus no município de Fernandópolis.Já em Votuporanga ainda não se sabe como será o ato oficial e nem quem será o primeiro a ser imunizado.