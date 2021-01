Mutirão conta com três equipes que percorrem os locais para realizarem o serviço de limpeza

Equipes do Mutirão passaram por canteiros de avenidas e praças da cidade (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Desde os primeiros dias deste ano, a Prefeitura de Votuporanga deu início a um Mutirão de Limpeza em canteiros de avenidas, praças e áreas verdes da cidade. O Mutirão conta com a atuação de três equipes, que percorrem os bairros realizando a limpeza.Entre os locais que já receberam os serviços estão avenidas e praças no bairro Pacaembu, Parque da Cultura, áreas públicas da região sul. Um cronograma está sendo elaborado para levantar todas as áreas que necessitam do serviço.As áreas públicas da região que receberam os serviços do mutirão foram: a via de acesso para entrada em Votuporanga pela Estrada do 27 e o CSU; as praças “Maria de Jesus Gimenez Hernandez” (Residencial do Lago), “Adilson Francisco de Souza Ribeiro” (Comerciários) e Praça de Esportes “João Toloni” (Jardim Bom Clima); Avenida José Silva Melo e áreas do Residencial Parque Boa Vista.Para os próximos dias, as equipes estarão em áreas da região norte como, por exemplo, as Avenidas Emílio Arroyo Hernandes, Mário Pozzobon, Pedro Madrid Sanches, Jerônimo Figueira da Costa e Horácio dos Santos. O campo de futebol do Ginásio Mário Covas também será contemplado.A Prefeitura também alerta os proprietários de terrenos que mantenham seus lotes sempre limpos, durante todo o ano, em especial nesses períodos chuvosos. Com os terrenos limpos, a cidade fica livre de doenças, como dengue, leishmaniose, entre outras, e o cidadão contribui para não proliferação de animais peçonhentos, como o escorpião.É importante ressaltar que a responsabilidade pela manutenção e conservação de terrenos particulares é exclusiva de cada proprietário, conforme determinado por lei.