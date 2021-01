Secretaria de Esportes levantou áreas públicas que contam com equipamentos e assumiu a responsabilidade de mantê-los em perfeito estado durante o ano

publicado em 26/01/2021

Trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer por meio de contratação de empresas especializadas (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga vem realizando trabalhos de manutenção dos playgrounds e academias ao ar livre localizados em praças e áreas públicas da cidade.O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer por meio de contratação de empresas especializadas.Para realização deste trabalho, a Secretaria de Esportes levantou todas as áreas públicas que contam com estes equipamentos e assumiu a responsabilidade de mantê-los em perfeito estado durante o ano todo. “Desde o início do ano, o prefeito Jorge Seba nos determinou empenho e zelo nestes aparelhos para que nossas famílias votuporanguenses pudessem contar com o Poder Público na oferta de esportes e lazer”, disse o secretário Fabiano Gimenez.Já receberam o serviço as academias e parquinhos localizados na Praça João Braga (Jardim Morini), Praça Maria de Jesus Gimenez Hernandes (Parque Residencial do Lago) e Praça Orlando Mastrocola (San Remo).Outros locais também já foram vistoriados e receberão melhorias como, por exemplo, a praça localizada no Residencial Friosi, Praça João Bandeira, Praça do Sonho Meu, Parque da Cultura e Complexo Esportivo Professor Luiz Carlos Toloni.O trabalho segue em continuidade até abranger todos os espaços públicos com equipamentos que necessitam de manutenção.