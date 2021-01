Ao longo dos últimos 12 meses, 157 multas foram aplicadas por descumprimento a decretos de contenção ao avanço da Covid-19

publicado em 16/01/2021

A Prefeitura arrecadou mais de R$ 130 mil com as multas aplicadas durante a pandemia (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

As multas aplicadas durante o último ano de gestão do prefeito João Dado (PSD) a comerciantes e pessoas físicas, que descumpriram as medidas impostas pelos decretos de contenção ao avanço do coronavírusem Votuporanga, renderam R$ 130 mil para os cofres públicos municipais. A informação foi confirmada pelo setor de Fiscalização da Secretaria Municipal da Fazenda.

De acordo com um levantamento feito a pedido do A Cidade, 157 multas foram aplicadas ao longo do ano. As principais infrações cometidas durante a pandemia foram: promover/organizar evento com aglomeração de pessoas e alugar casa de festas/chácara para realização de festas com aglomeração.

Uma dessas multas foi aplicada ao organizador da festa que ficou conhecida, à época, como “balada da morte”. O evento foi realizado em uma chácara localizada às margens da Estrada Municipal Herbert Vinícius Mequi, no dia 9 de maio do ano passado. Além do organizador, o dono da chácara, um DJ e o responsável pela montagem da estrutura do evento. Só nesse caso foram aplicadas multas que somaram mais de R$ 30 mil.

Vários comerciantes também foram multados por permitirem o consumo no local ou entorno de estabelecimento e outros por não cumprirem as medidas de prevenção ao Covid-19, como distanciamento, uso de máscaras pelos clientes e funcionários, uso de senhas, álcool gel, etc.

Donos de imóveis que alugaram chácaras ou salões sem apresentar protocolo à Vigilância Sanitária; pessoas que organizaram/promoveram festas sem apresentar protocolo à Vigilância Sanitária; e comerciantes que descumpriram o horário de funcionamento de estabelecimentos conforme previsto em Decretos; bem como por falta de alvará, também receberam multas.