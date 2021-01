Iniciativa do LIDE Noroeste Paulista busca fortalecer parcerias, atrair investidores e o desenvolvimento da região

publicado em 19/01/2021

Prefeitos das principais cidades da região se uniram ao projeto (Foto: Divulgação LIDE)

O LIDE Noroeste Paulista vai reunir os prefeitos das 10 principais cidades da região no próximo dia 26 de janeiro para o lançamento do Projeto “Pra Frente Noroeste”. O encontro tem como objetivo fortalecer parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para tornar a região ainda mais produtiva, competitiva e preparada para receber investidores. O encontro acontecerá durante um almoço no Buffet Espaço Vitória, em Rio Preto.

“Nestes quatro anos à frente do LIDE Noroeste Paulista ficou claro que cada cidade tem seus objetivos e projetos, mas falta uma união maior para mostrarmos a região para o mundo”, afirma Marcos Scaldelai, presidente do LIDE Noroeste Paulista. “Com o apoio dos prefeitos vamos lançar o primeiro vídeo que apresentará de fato nossa região. Será uma ótima ferramenta para apresentar o potencial do Noroeste Paulista e atrair investimentos em busca de novos negócios, emprego e renda”, completou.

O LIDE Noroeste Paulista é apartidário, mas preza por uma relação próxima com o poder público em busca de parcerias público-privadas e ações em prol do desenvolvimento da região.

O vídeo, que será lançado durante o evento, foi produzido com informações fornecidas pelas Secretarias de Desenvolvimento das principais cidades da região e contou ainda com apoio da RCE Digital, TV TEM e DLM Comunicação.

Pauta

O LIDE Noroeste Paulista convidou os prefeitos das 10 principais cidades da região para apresentar propostas de trabalho para o desenvolvimento do Noroeste Paulista seguido de um debate baseado nestas propostas e da assinatura de um termo de cooperação/compromisso.

Os prefeitos de São José do Rio Preto, Mirassol, Votuporanga, Olímpia, Catanduva e Fernandópolis já confirmaram presença.

O Projeto “Pra Frente Noroeste” será lançado em um evento restrito aos prefeitos, convidados e filiados LIDE Noroeste Paulista. Em formato híbrido e com limitação de convidados presenciais, seguindo as determinações dos governos Federal, Estadual e Municipal, o lançamento será também transmitido ao vivo ao filiados em plataforma on-line exclusiva.

Sobre o LIDE Noroeste Paulista