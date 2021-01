Residencial também é a área que concentra maior número de infectados pelo coronavírus no município, aponta levantamento

publicado em 14/01/2021

Bairro mais populoso da cidade é a que concentra o maior número de mortes e casos de Covid (Foto: V1 Fotos e Vídeos)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm levantamento exclusivo feito pelojunto à Secretaria Municipal de Saúde mostra que o Pozzobon, na zona Norte de Votuporanga, é o bairro que mais perdeu moradores para o coronavírus. Com base nos registros oficiais da Pasta, atualizados até as 16h de quarta-feira (13), 20 das 127 vítimas que morreram em decorrência de complicações da Covid-19 no município, eram do residencial.Foi no bairro, aliás, que foi registrada a primeira morte confirmada pelo novo vírus no município. Trata-se de Nair Ribeiro da Silva Almeida, 85 anos, que faleceu no dia 10 de maio do ano passado. Ele deixou cinco filhos: Raquel, Maria, Isaias, Debora e Zaine.Depois dela, mais 19 pessoas do Pozzobon morreram em razão do vírus, como foi o caso do senhor Gabriel Carrasco, de 83 anos, que faleceu no dia 1º de agosto. Natural de Monte Aprazível, Gabriel teve como último endereço a rua Joaquim Serafim da Silva, no Pozzobon. Ele deixou os filhos Maria Aparecida Carrasco, José André Carrasco, Ilair Carrasco, Ivair Carrasco e Jandira Carrasco, além de familiares e amigos.Depois do Pozzobon, a área residencial que mais perdeu moradores para a doença é o Jardim das Palmeiras, no outro extremo da cidade (zona Sul). Sete mortes de pessoas que moravam no local foram confirmadas. Na sequência vem a Chácara da Aviação, Patrimônio Velho e o Santa Amélia, com seis mortes cada (veja tabela completa abaixo).CasosO Pozzobon também é o bairro que acumula o maior número de ocorrências positivas da doença na cidade: 707 no total, conforme a última atualização. Na sequência aparece o Colinas, com 336 registros, seguido pelo Santa Amélia, com 293, Chácara da Aviação, com 259 ocorrências, vila América, com 248 e Chácara das Paineiras, onde 246 votuporanguenses foram infectados. Não há informação, porém, sobre a quantidade de pessoas internadas e curadas nos bairros.