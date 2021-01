Parte da ponte que passava por cima do Córrego Seco, no 6º Distrito Industrial, desabou e moradores da região ficaram ilhados

publicado em 12/01/2021

Temporal derruba ponte e deixa moradores ilhados no 6º Distrito (Foto: Defesa Civil)

Parte da ponte que passava por cima do Córrego Seco, no 6º Distrito Industrial, desabou com a chuva forte de desta terça-feira (12) . Com essa situação, os moradores da região ficaram ilhados, segundo informações iniciais.

O prefeito Jorge Seba (PSDB) foi até o local para avaliar o estrago junto com Gustavo Amaral, engenheiro da Defesa Civil, e o secretário de Trânsito, Sargento Marcos Moreno. Seba disse que a primeira providência da administração será abrir uma saída lateral para que as pessoas deixem de estar ilhadas por lá.

"A partir de amanhã vamos ver as alternativas para que essa ponte seja reconstruída", disse o prefeito.



Já Amaral pediu compreensão para quem puder evitar passar pelo local. O secretário Sargento Moreno reforçou o pedido de cautela para a população porque, como ele descreveu, o local está "totalmente prejudicado".

